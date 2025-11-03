Avviso fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo – Anno Scolastico 2025/2026

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Il Comune di Avezzano informa le famiglie che, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 673 del 21 ottobre 2025, è stato pubblicato l’avviso per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo destinata agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado residenti nel territorio comunale, per l’anno scolastico 2025/2026. Le famiglie interessate possono presentare la domanda di contributo utilizzando i modelli allegati: Modello A – Domanda di ammissione al beneficioModello 3 – Dichiarazione sostitutiva dell’ISEE e requisiti economici La scadenza per la presentazione delle domande è il 30/12/2025. – Avviso fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo – recita il testo pubblicato online. Anno Scolastico 2025/2026 1. MODELLO-A 2025 2026 2. MODELLO 3 A.S. 2025 2026

