lunedì, Novembre 3, 2025
Attualità

Avviso fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo – Anno Scolastico 2025/2026

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Il Comune di Avezzano informa le famiglie che, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 673 del 21 ottobre 2025, è stato pubblicato l’avviso per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo destinata agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado residenti nel territorio comunale, per l’anno scolastico 2025/2026. Le famiglie interessate possono presentare la domanda di contributo utilizzando i modelli allegati: Modello A – Domanda di ammissione al beneficioModello 3 – Dichiarazione sostitutiva dell’ISEE e requisiti economici La scadenza per la presentazione delle domande è il 30/12/2025. – Avviso fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo – recita il testo pubblicato online. Anno Scolastico 2025/2026 1. MODELLO-A 2025 2026 2. MODELLO 3 A.S. 2025 2026

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informativo del Comune di Avezzano. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Avezzano, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: https://comune.avezzano.aq.it/

 

