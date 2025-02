Avviso modalità raccolta sfalci e potature

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Modalità di raccolta degli sfalci e potature, gestita da Tekneko – aggiunge testualmente l’articolo online. Modalità di raccolta Dal 15 aprile al 15 ottobre (periodo estivo): Su prenotazione tramite numero verde 800.501.690, WhatsApp 342 5493071 o e-mail avezzano@tekneko – riporta testualmente l’articolo online. com Limite massimo: 1 metro cubo (mc)Dal 16 ottobre al 14 aprile (periodo invernale): Senza prenotazione, in base alla zona di appartenenza Limite massimo: 1 metro cubo (mc) Come prenotare Per prenotare, è necessario fornire: Nome e cognome dell’intestatario TARI Indirizzo dell’immobile Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.tekneko – recita il testo pubblicato online. it.WhatsApp: 342 5493071

