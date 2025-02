Avviso “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Avviso Pubblico per l’individuazione di persone interessate a partecipare al Progetto Investimento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità” PNRR-M5C2 e la domanda di partecipazione, da pubblicare sull’Home Page del sito del Comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sezione Amministrazione Trasparente: -> Portale Trasparenza Comune di Avezzano – SECONDO AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONE INTERESSATE A PARTECIPARE AL PROGETTO INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA’ PNRR-M5C2 Avviso pubblico Modello domanda di partecipazione

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal Comune di Avezzano e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Avezzano, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: https://comune.avezzano.aq.it/