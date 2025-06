Avviso pubblico costituzione di un albo comunale dei fornitori accreditati: via libera ai voucher per l’assistenza scolastica agli alunni con disabilità

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Costituzione di un albo comunale di fornitori accreditati per l’offerta, mediante voucher sociali, delle prestazioni di assistenza scolastica (sostegno socio-educativo) in favore di alunni/studenti con disabilità frequentanti le scuole statali dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado e le scuole paritarie di infanzia e primaria presenti nel territorio comunale Anno scolastico 2025/2026 01_AVVISO_ASSIST_SCOL._2025-2026.stamped 02 DISCIPLINARE ACCRED. FORNITORE 03 PROTOCOLLO DI GESTIONE 2025-2026 – ALL 1 04 DOMANDA DI ACCREDITAMENTO ALL A2 05 ALLEGATO A4.1 06 ALLEGATO A4.2 07 ALLEGATO A4.3 08 ALLEGATO A4.4 09 ALLEGATO A4.5 10 ALLEGATO A4.5 bis 11 ALLEGATO A5 12- PATTO DI INTEGRITA

