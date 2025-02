AVVISO PUBBLICO: per la co-progettazione di “Servizi Sociali, Disabilità e Marginalità Sociale”. Investimento 1.3 “Housing First e Stazioni di Posta”

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:In data 29/03/2023 sono stati sottoscritti tra l’Ambito Distrettuale Sociale n. 3 Comune di Avezzano, e la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, gli accordi ai sensi dell’art. 5, co – riporta testualmente l’articolo online. 6, del D.Lgs. 50/2016 per la realizzazione degli interventi di cui ai sub investimenti 1.3.1 e 1.3.2, da eseguirsi nel rispetto della normativa nazionale e UE di riferimento e in conformità con quanto previsto sia dal più volte richiamato Avviso Pubblico Ministeriale 1/2022, sia nelle menzionate progettazioni del Comune approvate con i sopracitati decreti direttoriali – In sintesi l’intervento progettuale del Comune di Avezzano ha l’obiettivo di proteggere e sostenere le persone in situazione di grave deprivazione materiale o senza dimora, o in condizioni di marginalità estrema, mediante la messa a disposizione di alloggi temporanei e stazioni di posta – viene evidenziato sul sito web. Nello specifico, la linea di attività a favore della realizzazione di housing temporaneo ha l’obiettivo di creare un sistema di accoglienza, diffuso sul territorio, per le persone e i nuclei in condizioni di elevata marginalità sociale per le quali si attiva un percorso di autonomia attraverso un progetto personalizzato all’interno delle strutture di accoglienza stesse; la linea di attività a favore della realizzazione di centri servizi (stazioni di posta) per il contrasto alla povertà ha l’obiettivo di creare punti di accesso e fornitura di servizi, diffusi nel territorio, ben riconoscibili a livello territoriale dalle persone in condizioni di bisogno – recita il testo pubblicato online. Come previsto da l’Avviso Pubblico 1/2022 (adottato dalla Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale con Decreto Direttoriale n. 5 del 15/02/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)), l’attuazione degli interventi potrà essere progettata o realizzata anche con e attraverso gli Enti del Terzo Settore – come premesso, l’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla co-progettazione dei suddetti progetti è stato pubblicato su Albo Pretorio e Amministrazione trasparente di questo Comune con prot. n. 5795/2025 del 29/01/2025 e con determina del dirigente n. 62 24/01/2025.

