- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Novembre 27, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàAvviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare al progetto...
Attualità

Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare al progetto sperimentale dal titolo “Muoversi in acqua, sport per tutti”

- Spazio Pubblicitario 02 -

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale: Il progetto è stato presentato da Five Zone Fitness Center e si rivolge a n. 13 cittadini di età compresa tra i 18 e i 40 anni, affetti da patologie traumatiche, ortopediche e/o neurologiche di bassa e media intensità, attraverso l’inserimento in un programma di attività motoria da svolgere in acqua, mirato ad accrescere l’autonomia delle persone con disabilità offrendo loro la possibilità di sviluppare al massimo le potenzialità possedute – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’Avviso è stato pubblicato ieri 26/11/2025 con prot. n. 83593 e le domande potranno essere presentate fino al 17/12/2025. Avviso pubblico Progetto Muoversi in acqua – viene evidenziato sul sito web. Sport per tutti Istanza di partecipazione al Progetto Muoversi in acqua – sport per tutti

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio informativo del Comune di Avezzano. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Avezzano, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: https://comune.avezzano.aq.it/

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it