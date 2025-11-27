Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare al progetto sperimentale dal titolo “Muoversi in acqua, sport per tutti”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale: Il progetto è stato presentato da Five Zone Fitness Center e si rivolge a n. 13 cittadini di età compresa tra i 18 e i 40 anni, affetti da patologie traumatiche, ortopediche e/o neurologiche di bassa e media intensità, attraverso l’inserimento in un programma di attività motoria da svolgere in acqua, mirato ad accrescere l’autonomia delle persone con disabilità offrendo loro la possibilità di sviluppare al massimo le potenzialità possedute – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’Avviso è stato pubblicato ieri 26/11/2025 con prot. n. 83593 e le domande potranno essere presentate fino al 17/12/2025. Avviso pubblico Progetto Muoversi in acqua – viene evidenziato sul sito web. Sport per tutti Istanza di partecipazione al Progetto Muoversi in acqua – sport per tutti

