Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse ai fini della predisposizione di EVENTI ESTATE 2023

L’Amministrazione Comunale di Avezzano intende recepire proposte da valutare ai fini dell’inserimento nel cartellone di iniziative estive “Eventi Estate 2023” coordinato e promosso dal Comune di Avezzano, in conformità della delibera di Giunta 107 del 31/05/2023, ad oggetto “Organizzazione e realizzazione eventi estate 2023 – Approvazione programma di massima” che prevede l’individuazione, tramite il presente avviso, di eventi di intrattenimento volti a coinvolgere soprattutto artisti locali in una prospettiva di valorizzazione delle risorse locali – aggiunge la nota pubblicata. Gli eventi dovranno svolgersi all’interno dei macro eventi “Terremerse”, “Settimana Marsicana”,”Eventi in centro realizzati dalle associazioni cittadine”, “Festival Summer fest” o nelle zone periferiche del capoluogo e nelle frazioni, ad eccezione degli spettacoli teatrali che avranno luogo in un’area individuata dall’Amministrazione civica – La somma complessiva destinata agli eventi di cui al presente avviso che verranno inseriti nel cartellone degli eventi estivi 2023 viene determinata nell’ammontare massimo di € 30.000,00. L’avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa – Avviso integrale Allegato 1 – domanda partecipazione Eventi estate 2023 Allegato 2 – Nota informativa per la rendicontazione

