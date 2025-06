Avviso servizio di disinfestazione afidi sulle alberature nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 giugno 2025

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:In base alla Determinazione Dirigenziale n. 844 del 18/07/2024, la ditta MM Fratelli Morgante Srl effettuerà un intervento di disinfestazione contro gli afidi sulle alberature presenti nelle seguenti vie: Via Corradini (parzialmente)Via Garibaldi (singolo esemplare di acero riccio)Via Fratelli Rosselli (tratto nord)Via Roma (zona ex edificio “ONMI”)Piazza Torlonia (lungo il perimetro)Via MazziniVia Battisti (parzialmente)Via Marruvio (tratto tra Via Mazzini e Via Marconi)Via Jatosti (parzialmente)Via Mattei (parzialmente)Via Lolli (parzialmente)Via VidimariVia VezziaVia ColaneriVia Maiella – San Pelino (parzialmente)Via Gran Sasso – San Pelino (parzialmente)Via Mons Valerii (parzialmente, ippocastani) Raccomandazioni per la cittadinanza: Mantenere chiuse porte e finestreNon circolare durante l’interventoNon esporre biancheria all’esternoNon lasciare animali domestici in prossimità della strada AVVISO DISINFESTAZIONE

