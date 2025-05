Avviso servizio disinfestazione afidi alberature nella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 maggio 2025

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Come da determinazione dirigenziale n°844 del 18/07/2024, la ditta MM Fratelli Morgante Srl effettuerà un intervento di disinfestazione nelle seguenti strade: -Via Corradini (parte); Via Garibaldi (singolo esemplare Acero Riccio); Via Fratelli Rosselli (parte); Via Roma (parte); Piazza Torlonia (perimetro); Via Mazzini Via Battisti (parte); Via Jatosti (parte); Via Mattei (parte); Via Lolli (parte); Via Vidimari; Via Vezzia; Via Colaneri; Via Maiella – San Pelino (parte); Via Gran Sasso – San Pelino (parte); Via Mons Valerii (parte- ippocastani) Si raccomanda, pertanto, di mantenere chiuse porte e finestre; non circolare durante l’intervento; non esporre biancheria all’esterno; non lasciare animali domestici nelle aree prossime alla strada – viene evidenziato sul sito web. Grazie per la collaborazione AVVISO DISINFESTAZIONE AVEZZANO

