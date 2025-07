AVVISO UTENTI: ORE 12:00 – ATTIVATO IL PIANO DI GESTIONE DELLE INTERRUZIONI DEL SERVIZIO E DELLE GESTIONI DELLE EMERGENZE

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:È stato attivato il Piano di gestione delle interruzioni del servizio e delle gestioni delle emergenze che coinvolge i Comuni di Avezzano, Luco dei Marsi e Collelongo – riporta testualmente l’articolo online. La Protezione Civile e i Centri Operativi Comunali (COC) sono stati mobilitati per coordinare le operazioni di approvvigionamento e assistenza alla popolazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nel Comune di Avezzano sono stati attivati 2 punti fissi di raccolta per l’acqua potabile: • nei pressi del comando della Polizia Locale; • nelle vicinanze della scuola Vivenza – si apprende dal portale web ufficiale. (Come da mappa allegata) Nel Comune di Luco dei Marsi, il servizio di distribuzione dell’acqua potabile è stato predisposto davanti alla sede del Municipio – aggiunge testualmente l’articolo online. Nel Comune di Collelongo, il rifornimento è attivo all’esterno della sede comunale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Rimangono attive inoltre le 10 autobotti per tutto il territorio interessato – aggiunge testualmente l’articolo online. Le autorità locali raccomandano alla cittadinanza di attenersi alle indicazioni fornite e di recarsi ai punti di raccolta solo se necessario, al fine di garantire una distribuzione ordinata ed efficiente – si apprende dalla nota stampa. Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati nelle prossime ore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Si ringrazia per la collaborazione

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di Avezzano. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il sito internet del Comune di Avezzano, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: https://comune.avezzano.aq.it/