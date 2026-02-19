Azzorre: l’anticiclone che porta primavera

Le isole Azzorre sono al centro dell’attenzione in queste ore, con la notizia che è diventata un trend online e si posiziona ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. L’anticiclone delle Azzorre porta con sé un assaggio di primavera, che si fa sentire anche in Italia, con temperature in aumento e un clima più mite che prelude alla stagione dei fiori.

Le previsioni meteo indicano che da domani si potrà godere di giornate soleggiate e temperature fino a 17 gradi in alcune città, un segnale che la stagione fredda sta lasciando il posto a quella più mite e colorata. L’arrivo dell’anticiclone delle Azzorre porta con sé un cambiamento climatico gradito da molti, che guardano con ottimismo all’avvicinarsi della primavera.

