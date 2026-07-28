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martedì, Luglio 28, 2026
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Badiashile: Napoli interessato al difensore francese

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In queste ore, il nome di Badiashile del Chelsea è al centro dell’attenzione online, tanto da essere in cima ai top trend sui motori di ricerca. Il Napoli, alla ricerca di rinforzi in difesa, sembra interessato al giocatore, ipotizzando anche un possibile prestito. Questa possibile mossa potrebbe portare nuove prospettive alla squadra partenopea, che si sta preparando per affrontare la prossima stagione.

Le voci di mercato continuano a circolare, e oltre a Badiashile si parla anche di Tiago Gabriel e Gatti come possibili opzioni per rafforzare il reparto difensivo del Napoli. L’arrivo di un difensore di esperienza come Badiashile potrebbe rappresentare una svolta importante per la squadra, che cerca di consolidare il proprio organico in vista degli obiettivi futuri.

Per restare aggiornati su questa e altre notizie di mercato, è possibile approfondire online alla ricerca di ulteriori dettagli e sviluppi.

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