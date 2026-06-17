Badosa: tris ceco al secondo turno a Berlino

Nel mondo del tennis femminile, la giovane stella spagnola Badosa si conferma protagonista al WTA di Berlino 2026. Dopo aver superato brillantemente il primo turno, la sua ultima vittoria è stata contro la talentuosa Gauff, in una partita che ha tenuto con il fiato sospeso gli appassionati di questo sport.
La prestazione di Badosa si inserisce in un contesto più ampio, con altri risultati degni di nota come l’avanzamento di Svitolina e il tris ceco al secondo turno. La competizione a Berlino si fa sempre più avvincente, con le favorite che confermano il loro valore e le sorprese che tengono alta l’attenzione del pubblico.
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