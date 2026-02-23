In queste ore, la notizia della bambina di 12 anni ricoverata per malaria a Chioggia è tra i trend più ricercati online. La piccola è stata assistita inizialmente a Chioggia e poi trasferita a Padova per ricevere le cure necessarie. La malaria, malattia trasmessa dalle zanzare, è purtroppo ancora presente in alcune aree del mondo e può manifestarsi anche in contesti inaspettati. Si tratta di un caso che richiama l’attenzione sull’importanza della prevenzione e della corretta gestione delle malattie tropicali. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile approfondire online alla ricerca di fonti autorevoli.