Banca Ifis: nuove strategie di vendita azioni

La Banca Ifis è al centro dell’attenzione in queste ore, con la notizia della vendita del business NPL e l’avvio di un processo di deconsolidamento. L’istituto sta accelerando la propria trasformazione, puntando a diventare sempre più specializzato nei servizi finanziari per le imprese.

La decisione di cedere il ramo NPL ha portato a una variazione significativa nel valore delle azioni, con una diminuzione del 40%. Nonostante le sfide, la Banca Ifis ha confermato la sua dividend policy, mostrando solidità e progettando un nuovo Piano per il 2027, dopo gli effetti del deconsolidamento NPL.

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