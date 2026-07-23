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Bari: temporali e vento forte, allerta gialla Protezione Civile

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La situazione meteo a Bari desta preoccupazione in queste ore, con l’allerta gialla per temporali e vento forte che coinvolge l’intera regione pugliese. La Protezione Civile ha lanciato l’allarme, avvertendo della possibilità di nubifragi e raffiche di vento intense sul territorio.

La notizia ha rapidamente scalato le classifiche di tendenza online, diventando uno dei temi più ricercati sui motori di ricerca. Questo improvviso cambiamento delle condizioni atmosferiche ha catturato l’attenzione di molti utenti, desiderosi di conoscere ulteriori dettagli e aggiornamenti sulla situazione in tempo reale.

Le ultime informazioni disponibili risalgono a pochi minuti fa, confermando la persistenza dell’allerta meteo e l’invito a prestare massima attenzione alle indicazioni delle autorità competenti.

Per rimanere aggiornati su questa situazione in evoluzione, si consiglia di consultare fonti ufficiali e siti specializzati online.

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