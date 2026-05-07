Barisciano, dialoghi tra patrimonio storico e arte contemporanea: mostra collettiva al Convento di San Colombo

Sabato 9 maggio, presso il Convento di San Colombo a Barisciano, si terrà l’inaugurazione della Mostra Collettiva dal titolo DIALOGHI TRA PATRIMONIO STORICO E PITTURA CONTEMPORANEA. L’evento, organizzato nell’ambito del progetto L’Arte per il Territorio, vedrà la partecipazione di numerosi artisti e rappresentanti del patrimonio storico locale.

L’iniziativa è promossa dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L’Aquila e Teramo, che ha voluto mettere in evidenza il connubio tra passato e presente attraverso opere d’arte contemporanea esposte all’interno della suggestiva dimora storica.

Il programma della giornata prevede l’apertura della mostra alle ore 17:30, con la presentazione ufficiale da parte delle autorità locali e degli organizzatori. Sarà possibile ammirare le opere degli artisti partecipanti e scoprire le diverse forme di dialogo tra il patrimonio storico e la pittura contemporanea.

“Questa iniziativa vuole promuovere la valorizzazione del nostro territorio attraverso l’arte e la cultura, creando un ponte tra passato e presente”, dichiara un rappresentante della Soprintendenza.

L’evento si preannuncia come un’occasione imperdibile per tutti gli amanti dell’arte e della storia, che avranno la possibilità di immergersi in un’atmosfera unica e suggestiva, tra antichi muri e opere d’arte contemporanea.

L’appuntamento è quindi per sabato 9 maggio, al Convento di San Colombo a Barisciano, per vivere un’esperienza artistica e culturale indimenticabile.