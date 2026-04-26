Basilicata: referendum su vitalizio, tensione in crescita

In queste ore, la Basilicata è al centro dell’attenzione online per il referendum contro il vitalizio, che ha scatenato preoccupazione e dibattito tra i cittadini. L’Associazione Matheraclea ha presentato una proposta di legge per abolire i vitalizi nella regione, suscitando interesse e partecipazione da parte della popolazione. Nel frattempo, si avvicinano le elezioni comunali del 24 e 25 maggio, durante le quali verranno votati 16 sindaci nella regione. Questi avvenimenti stanno catalizzando l’interesse degli italiani, posizionando la Basilicata al centro dei trend sui motori di ricerca. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile approfondire online.