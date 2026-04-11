Basket: Celtics vs Pelicans, notizie in tendenza

Nelle ultime ore, la sfida tra Celtics e Pelicans ha attirato l’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Boston Celtics ha fatto registrare un record NBA con 29 triple segnate nella vittoria contro i Pelicans. Payton Pritchard si è distinto con una prestazione da doppia doppia, mentre Sam Hauser è stato nominato giocatore della partita. L’ultimo aggiornamento risale alle 09:00 di stamattina, quindi resta da scoprire come evolverà la situazione in campo. Gli appassionati di basket possono approfondire ulteriormente online per rimanere aggiornati su questo entusiasmante match.