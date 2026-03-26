Basket, Lega Femminile: Roseto vola in semifinale con una notte leggendaria

Una notte leggendaria per le Panthers Roseto che conquistano la semifinale playoff

Le monumentali People Strategy Panthers Roseto hanno regalato agli oltre 2.000 spettatori presenti al PalaMaggetti una serata da ricordare, aggiudicandosi Gara 2 dei quarti di finale Playoff Scudetto contro Campobasso con il punteggio di 59-54. Con questa vittoria, le Panthers Roseto entrano ufficialmente nella Leggenda, diventando la prima squadra abruzzese a conquistare la semifinale Scudetto, sia in ambito femminile che maschile.

La squadra di Roseto ha iniziato il match con grande aggressività, con Caloro che ha segnato ben 10 punti nei primi dieci minuti, coadiuvata dal resto delle compagne di squadra. Grazie alla difesa dinamica delle Panthers, Campobasso ha faticato a tenere il passo e ha perso numerosi palloni, chiudendo il primo quarto sul punteggio di 20-10 a favore di Roseto.

Nel secondo quarto, Verlasevic è salita in cattedra con 8 punti, mentre la difesa di Roseto ha chiuso ogni varco agli avversari. All’intervallo lungo, il punteggio era di 31-12 per le Panthers. Nonostante Campobasso abbia cercato di forzare il ritmo a inizio secondo tempo, le Panthers hanno tenuto testa e con le triple di Espedale, Caloro e Puisis hanno chiuso la terza frazione sul 46-30.

La quarta frazione è stata caratterizzata da un’incremente dell’intensità del gioco, con Campobasso che, grazie a una serie di triple, è riuscita a tornare a contatto (48-44 al 35′). Tuttavia, il cuore delle Panthers ha prevalso e Verlasevic ha sigillato il risultato finale sul 59-54 dalla lunetta.

La semifinale Scudetto contro la Reyer Venezia è ormai alle porte, ma questa notte magica rimarrà sicuramente impressa nei cuori dei tifosi delle Panthers Roseto. Il sogno di questa squadra continua a brillare, portando la Pallacanestro femminile abruzzese a livelli mai raggiunti prima.

Tabellini:

People Strategy Panthers Roseto: Tall ne, Puisis 3, Lucantoni 7, Moroni ne, Caloro 15, Espedale 5, Farabello ne, Verlasevic 16, Bura 2, Coser, Ustby 11, Ciommo ne. Coach: Righi

Campobasso: Pastrello, Simon 5, Giacchetti 8, Meldere 6, Makurat 12, Ceré, Miccoli 5, Madera, Gray 14, Morrison 4, Grande ne. Coach: Sabatelli

Parziali: 20-10, 11-2, 15-18, 13-24

(Fonte: Ufficio Comunicazione Panthers Roseto)