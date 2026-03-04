Basket, Serie A Femminile: Panthers Roseto battono Brescia e conquistano il 6° posto in classifica

Le People Strategy Panthers Roseto hanno chiuso la stagione regolare con una vittoria importante contro Brescia, che ha permesso loro di conquistare il sesto posto in classifica. La partita si è svolta al PalaMaggetti di fronte a più di 1.500 spettatori entusiasti.

Il match è stato combattuto, con Brescia che ha giocato con grande aggressività per cercare di guadagnare fiducia in vista dei playout. Tuttavia, le Panthers hanno dimostrato carattere e determinazione, reagendo alle difficoltà e riuscendo a ottenere il risultato desiderato.

Il coach Simone Righi si è dimostrato orgoglioso della sua squadra, elogiando l’impegno e la dedizione delle giocatrici. Grazie a questa vittoria, le Panthers hanno ottenuto un risultato storico, diventando la prima formazione femminile a Roseto degli Abruzzi a raggiungere il sesto posto in classifica in 105 anni di storia cestistica.

Il prossimo obiettivo per Roseto è affrontare Campobasso nei playoff, con la prima partita in programma mercoledì 25 marzo. Il sogno di proseguire la corsa verso il successo continua per le Panthers.

Nel match contro Brescia, è emersa la bravura di diverse giocatrici come Tall, Puisis, Ustby e Farabello che hanno contribuito alla vittoria della squadra. Il tabellino finale ha registrato il punteggio di 76-65 a favore delle Panthers.

Coach Righi ha sottolineato l’importanza della determinazione e della coesione di squadra per ottenere risultati positivi, e si prepara ora ad affrontare la fase successiva del campionato con la massima motivazione.

Le Panthers possono essere davvero orgogliose del loro percorso fino a questo momento e guardano fiduciose al futuro, consapevoli delle proprie capacità e pronte a lottare per raggiungere traguardi sempre più importanti.