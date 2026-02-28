Basket, Serie A1: Panthers Roseto espugnano Sassari e volano ai playoff Scudetto

Le Panthers Roseto hanno conquistato una vittoria storica sconfiggendo la Dinamo Sassari con il punteggio di 75-88 e assicurandosi così il pass per i playoff Scudetto. L’incredibile prestazione della squadra ha permesso loro di espugnare il PalaSerradimigni e di ottenere il primo accesso alla fase finale del campionato.

Il match è iniziato con Roseto che ha preso subito il controllo del gioco, con tre triple che hanno messo in difficoltà la Dinamo Sassari. Nonostante i tentativi della squadra avversaria di rimanere in parità, le Panthers hanno reagito con grande energia e determinazione. Alla fine del primo quarto, il punteggio era di 21-26 a favore di Roseto.

Nella seconda frazione di gioco, la squadra ha aumentato l’intensità difensiva e ha trovato una perfetta fluidità in attacco, coinvolgendo emotivamente tutte le giocatrici in campo. All’intervallo lungo, le Panthers erano in vantaggio per 36-45.

Nella ripresa, Roseto ha proseguito con ancora più determinazione e ha piazzato un break devastante che ha annichilito la Dinamo Sassari. Il duo americano Ustby-Puisis, supportato da Caloro, ha dominato il parquet avversario e ha contribuito alla vittoria della squadra. Il terzo quarto si è chiuso sul 54-70 a favore delle Panthers.

Nonostante un tentativo di rimonta da parte di Sassari nel quarto periodo, i canestri di Caloro hanno sigillato la vittoria e hanno garantito alle Panthers l’accesso ai playoff Scudetto. Un traguardo storico che sarà festeggiato mercoledì al PalaMaggetti nell’ultima partita di stagione regolare contro Brescia.

La partita si è conclusa con il punteggio finale di 75-88 a favore delle People Strategy Panthers Roseto. Le due squadre hanno dato il massimo in campo, ma alla fine è stata Roseto a portare a casa la vittoria.

Un risultato straordinario che ha reso orgogliosi i tifosi e che ha suggellato una stagione di successi per la squadra. Le Panthers possono ora guardare con fiducia ai prossimi playoff Scudetto, pronte a dimostrare ancora una volta il loro valore sul parquet.