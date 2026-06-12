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Basket, Serie A1: Roseto ingaggia la playmaker Caterina Dotto per la stagione 2022-2023

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La società Panthers Roseto ha ufficializzato l’ingaggio della playmaker Caterina Dotto, confermando così uno dei colpi di mercato più interessanti della stagione. Dotto, classe 1993 e alta 168 cm, è considerata una delle giocatrici più esperte della Serie A1, oltre che una delle più talentuose sul parquet.

Reduce da una stagione positiva con Derthona, in cui ha ottenuto una media di 6,1 punti e 2,4 assist a partita, la nuova regista delle Panthers si è distinta per il suo carattere, la leadership, l’etica del lavoro e lo spirito di squadra. Inoltre, grazie alla sua intensità e alla capacità di essere decisiva nei momenti cruciali, Dotto si è guadagnata la reputazione di giocatrice determinante per il successo della sua squadra.

Con 18 presenze in Nazionale e la partecipazione all’Europeo del 2019, la playmaker porta con sé un bagaglio di esperienze che saranno preziose per la squadra di Roseto. Il coach Simone Righi si è detto entusiasta dell’arrivo di Dotto, dichiarando: “Caterina sarà la nostra giocatrice guida. La sua esperienza e leadership saranno fondamentali per far crescere la squadra. Sono felice che abbia scelto Roseto, e siamo certi che garantirà una costanza di rendimento che ci permetterà di puntare sempre ai massimi risultati”.

Con questo nuovo acquisto, le Panthers Roseto si preparano a affrontare una nuova stagione con grande determinazione e ambizione, puntando a raggiungere importanti obiettivi grazie alla guida esperta di Caterina Dotto.

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