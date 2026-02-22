Basket, Serie A2 femminile: Panthers Roseto cadono a San Martino di Lupari ma difendono la differenza canestri 75-63

Le Panthers Roseto cadono a San Martino di Lupari (75-63) ma difendono la differenza canestri

Le People Strategy Panthers Roseto hanno subito una sconfitta contro San Martino di Lupari con un punteggio di 75-63, ma sono riuscite a difendere la differenza canestri guadagnata nel match d’andata. Nonostante le avverse condizioni, con l’assenza di Moroni e gli infortuni di Espedale e Lucantoni, le Panthers hanno lottato fino alla fine per contrastare le Lupe.

La partita è stata caratterizzata da un momento decisivo a cinque minuti dalla fine, quando le ragazze di coach Righi hanno reagito con determinazione, mantenendo saldo il margine di vantaggio ottenuto nella partita precedente. Questo dettaglio potrebbe rivelarsi fondamentale nelle ultime due partite della stagione regolare contro Sassari e Brescia. Tuttavia, sarà essenziale che le Panthers mantengano il controllo della propria destinazione senza dover dipendere dai risultati degli altri.

Durante la partita, si sono distinti Ustby con una doppia doppia da 25 punti e 10 rimbalzi, seguita da Verlasevic con 18 punti, Caloro e Bura entrambe con 9 punti. Nonostante la sconfitta, le Panthers hanno dimostrato determinazione e spirito di squadra, evidenziando la volontà di ottenere una storica salvezza.

Il coach Righi ha elogiato l’impegno delle sue giocatrici, affermando: “Siamo orgogliosi della reazione mostrata oggi in campo. Dobbiamo continuare a credere nelle nostre possibilità e lottare fino alla fine per raggiungere il nostro obiettivo”.

La partita si è conclusa con un punteggio di Lupe Basket 75 – People Strategy Panthers Roseto 63. Nonostante la sconfitta, le Panthers hanno dimostrato determinazione e voglia di lottare fino alla fine. Resta tutto ancora aperto e la squadra dovrà continuare a credere nel proprio potenziale per raggiungere l’obiettivo della salvezza.