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Basket, Serie A2: Panthers Roseto vincono a Campobasso con un tiro allo scadere

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Le People Strategy Panthers Roseto si confermano una squadra da sogno con una vittoria straordinaria contro Campobasso. La partita, giocata con un’intensità incredibile, ha visto le Panthers sbancare LaMolisana Arena con un tiro allo scadere di Gianella Espedale, che ha decretato il successo per 56-58 e l’aggancio della serie playoff.

Il match è iniziato con Roseto che ha preso subito un vantaggio di 4-10 al 4’, mettendo subito in difficoltà Campobasso. Grazie alla difesa aggressiva, le Panthers hanno causato diverse palle perse alla formazione molisana, chiudendo la prima frazione sul punteggio di 12-15. Nel secondo quarto, una tripla di Coser ha contribuito alla fuga di Roseto che ha portato il risultato sul 15-24 al 13’.

Nonostante le difficoltà in attacco, Roseto è riuscita a difendere il vantaggio, concludendo il primo tempo sul 26-30. Nel terzo quarto, dopo una fase di stallo in attacco, Campobasso è riuscita a pareggiare il punteggio a 36-36 al 25’. Tuttavia, la premiata ditta Ustby-Espedale ha permesso alle Panthers di chiudere avanti il terzo quarto sul 43-47.

Il quarto periodo è stato al cardiopalma, con le due squadre che hanno dato il massimo. Il punteggio è rimasto in bilico fino all’ultimo secondo, quando Espedale ha realizzato il tiro decisivo allo scadere (0.2 secondi) che ha regalato la vittoria a Roseto.

Coach Simone Righi si è detto orgoglioso della sua squadra: “Le ragazze hanno dimostrato una tenuta fisica e mentale impressionante. Sono veramente fiero di loro”. La partita di ritorno è in programma giovedì al PalaMaggetti: un’altra serata emozionante si prospetta per i tifosi rosetani, con la speranza di continuare questo sogno incredibile.

Ecco i tabellini della partita:
Campobasso: Pastrello, Simon 4, Giacchetti 8, Meldere 4, Makurat 2, Ceré, Miccoli 12, Madera 10, Gray 10, Morrison 6, Grande ne. Coach: Sabatelli
People Strategy Panthers Roseto: Tall ne, Puisis 12, Lucantoni 4, Caloro, Espedale 15, Farabello ne, Verlasevic 2, Bura 6, Coser 5, Ustby 14, Ciommo ne. Coach: Righi

La serie si è aperta con una partita spettacolare e entusiasmante, che ha visto le Panthers Roseto emergere vincitrici. Ora si attende con ansia il prossimo match per vedere se Roseto riuscirà a conquistare un’altra importante vittoria nei playoff.

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