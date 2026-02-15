- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Febbraio 16, 2026
Sport

Basket, Serie A2: Roseto lotta ma cede nel finale contro Derthona

Le People Strategy Panthers Roseto sono incappate in una sconfitta per la seconda volta consecutiva al PalaMaggetti, cedendo il passo alla forte squadra del Derthona con un punteggio finale di 73-85. Nonostante l’assenza di Espedale e l’infortunio di Moroni al tendine d’Achille che l’ha costretta ad uscire dopo soli 6 minuti di gioco (da valutare in maniera dettagliata), le ragazze di coach Righi hanno dato il massimo in campo, ma non sono riuscite a ottenere la vittoria.

Dopo un inizio equilibrato, il match ha preso una piega negativa per Roseto a seguito dell’infortunio di Moroni, con il Derthona che ha saputo approfittare dello sbandamento della squadra di casa raggiungendo anche un vantaggio di 24 punti all’intervallo lungo (28-49). Nonostante ciò, le Panthers hanno dimostrato carattere e nel terzo quarto, spinte dal calore del pubblico del PalaMaggetti, hanno realizzato un break importante, arrivando a toccare più volte il ritardo di una sola lunghezza, senza però riuscire a ribaltare la situazione.

Il Derthona, trascinato da un’ispirata Conte, ha saputo sfruttare al meglio le proprie occasioni aggiudicandosi infine la partita nell’ultima frazione. Nonostante la sconfitta, Roseto esce dal campo tra gli applausi, consapevole di aver dato il massimo e di aver reagito con determinazione contro una squadra esperta come il Derthona.

Nel dettaglio della partita, i tabellini riportano i seguenti punteggi: People Strategy Panthers Roseto – Derthona (73-85). Le Panthers hanno visto in campo le giocatrici Tall, Puisis, Lucantoni, Caloro, Espedale, Farabello, Verlasevic, Bura, Coser, Ustby, e Ciommo, con il coach Righi. Per il Derthona sono scese in campo Kunaiyi-Akpanah, Fontaine, Conte, Toffolo, Leonardi, Fondren, Arado, Suarez Azcarate, Melchiori, e Penna, con il coach Cutugno.

La partita ha registrato i seguenti parziali: 18-27, 10-22, 31-14, 14-22.

Un’uscita comunque positiva per le Panthers Roseto, che nonostante la sconfitta, hanno dimostrato carattere e determinazione in campo.

