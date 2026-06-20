Basket, Serie A2: Roseto, Nando Francani entra nello staff tecnico delle Panthers

La società Panthers Roseto ha il piacere di annunciare l’ingresso di Ferdinando “Nando” Francani nello staff tecnico della prima squadra. Francani, rosetano doc e ex playmaker di talento, si unirà al team come assistente di coach Simone Righi, affiancando l’altro vice Giovanni Montuori.

Con una grande conoscenza tecnica e un solido bagaglio culturale, Francani è considerato un allenatore di alto livello e andrà a completare il triangolo equilatero dello staff tecnico. La società esprime soddisfazione per aver ingaggiato un professionista così competente e augura a coach Francani un buon lavoro.

L’ufficio comunicazione delle Panthers Roseto ha reso noto questo nuovo arrivo, sottolineando l’importanza di avere un simbolo del basket rosetano nel proprio staff tecnico. Con l’ingresso di Francani, la squadra si prepara ad affrontare le sfide future con ancora più determinazione e professionalità.