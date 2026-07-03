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Eventi e Cultura

Beach Rugby: Presentata a Pescara la seconda tappa del Trofeo Italiano Vittoria for Women Tour 2026

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Domani, sabato 4 luglio 2026, alle ore 9:30, presso lo stadio del Mare, dietro la Nave di Cascella, si terrà una conferenza stampa per presentare la tappa pescarese del Trofeo Italiano Beach Rugby, che rappresenta il secondo appuntamento con il Vittoria for Women Tour 2026.

Alla conferenza stampa interverranno diverse personalità di rilievo, tra cui il sindaco di Pescara, Carlo Masci, l’assessore allo Sport Patrizia Martelli, Stefania Scaglia di Vittoria Assicurazioni, Antonio Colella del Comitato Regionale FIR Abruzzo e Marco Lombardo, Presidente della LILT Pescara.

L’invito è rivolto ai rappresentanti dei media, che sono stati invitati a prendere parte all’evento. La presenza dei giornalisti è fondamentale per diffondere l’importanza di questa competizione e per dare visibilità alle iniziative legate al mondo del rugby.

Il Trofeo Italiano Beach Rugby rappresenta un’importante vetrina per gli appassionati di questo sport e per coloro che seguono con interesse le competizioni sul litorale. La tappa pescarese sarà un’occasione unica per assistere a incontri emozionanti e per sostenere gli atleti che si sfideranno sul campo per conquistare la vittoria.

In conclusione, l’organizzazione invita tutti gli interessati a partecipare numerosi a questo evento sportivo di grande richiamo, che contribuirà a promuovere la passione per il rugby sulle spiagge italiane.

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