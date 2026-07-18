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Belgio: previsioni meteo prossime settimane

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In queste ore il tema météo è in cima ai top trend sui motori di ricerca, con un météorologue che esprime preoccupazioni per le prossime settimane in Belgio, coinvolgendo una vasta parte del Paese. Si segnala il ritorno della freschezza a Bruxelles dopo gli ultimi giorni di caldo, con temperature in ribasso già da questo fine settimana. Un quadro meteorologico che suscita interesse e attenzione, spingendo alla ricerca di ulteriori approfondimenti online per restare aggiornati sui prossimi sviluppi.

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