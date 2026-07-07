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Belgio-USA: ‘Trump Curse’ confermata nei Mondiali

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In queste ore, il tema dei highlights mondiali è in cima ai top trend sui motori di ricerca, con particolare riferimento alla vittoria del Belgio sugli Stati Uniti. La sorprendente sconfitta degli USA ha scatenato una serie di reazioni ironiche e provocatorie da parte dei fan belgi, tra cui l’espressione della cosiddetta ‘Trump Curse’ legata alla presenza dell’ex presidente americano in eventi sportivi.

La notizia ha rapidamente catturato l’attenzione del pubblico online, alimentando discussioni e speculazioni sul presunto legame tra la presenza di Donald Trump e le sconfitte sportive. Il Belgio, con un’ironia palpabile, ha voluto comunicare in modo chiaro al leader americano la propria vittoria sul campo da gioco.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti su questo avvenimento che sta tenendo banco nelle ultime ore, ti invitiamo a cercare maggiori informazioni online.

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