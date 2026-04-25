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Belinda Bencic: trionfo a Madrid 2026

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Sabato 25 Aprile 2026, Belinda Bencic si conferma protagonista al Madrid Open sconfiggendo Marcinko al secondo turno. La tennista elvetica ha regalato una vittoria speciale, celebrando anche il compleanno della figlia. La notizia è tra le più cercate online, in cima ai trend sui motori di ricerca. Bencic, con il suo talento e la determinazione, continua a conquistare il pubblico e ad emozionare gli appassionati di tennis in tutto il mondo. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile approfondire online.

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