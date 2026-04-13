Belize: accordo Taiwan-Mexico in attesa approvazione

La notizia relativa al Belize è al centro dell’attenzione in queste ore, posizionandosi ai vertici delle ricerche online e dei trend sui motori di ricerca. Si parla di un accordo finalizzato con Taiwan, in attesa dell’approvazione da parte del governo. Inoltre, si rafforzano i legami tra Belize e Taiwan riguardo alla preparazione ai disastri e alla cooperazione nello sviluppo. Da sottolineare anche l’accoglienza di nuovi diplomatici provenienti da Taiwan e Messico, segno di una diplomazia attiva e aperta verso nuove collaborazioni internazionali.

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