“Bella dentro”, il progetto della Garante dedicato alle detenute prende il via a Chieti e Teramo

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:21 novembre 2025 – 16:36- “Bella Dentro” è il progetto promosso dalla garante per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Abruzzo, Monia Scalera, nella settimana in cui ricorre la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che prenderà il via lunedì 24 nella casa circondariale di Teramo e domenica 30 in quella di Chieti – aggiunge la nota pubblicata. Si tratta di un servizio di cura per la persona che coinvolgerà complessivamente circa 90 detenute che si trovano nelle uniche case circondariali abruzzesi che sono dotate di sezioni femminili – aggiunge la nota pubblicata. “La detenzione per le donne – spiega Scalera presentando il progetto – comporta un impatto specifico anche sul piano identitario e relazionale – si apprende dalla nota stampa. La perdita di spazi di cura personale, la marginalità sociale e la distanza dalla dimensione della femminilità contribuiscono, spesso, a un abbassamento dell’autostima e a un senso di invisibilità. Durante le mie ultime visite nelle sezioni femminili degli istituti abruzzesi, sempre più frequentemente ho riscontrato il bisogno crescente per le detenute di spazi di tempo per la cura di sé. In tale contesto, valorizzare il corpo, prendersi cura del proprio volto e della propria immagine, nel rispetto delle regole e della dignità, può rappresentare un importante momento di benessere, rielaborazione personale e riconoscimento di sé, senza che venga meno il contesto detentivo di riferimento”. Il progetto “Bella Dentro” prevede l’organizzazione, all’interno dell’istituto penitenziario, di una giornata dedicata alla cura della persona, durante la quale professioniste del settore dell’estetica e dell’acconciatura offriranno gratuitamente trattamenti di bellezza alle donne detenute – recita la nota online sul portale web ufficiale. Le attività previste includono: cura dei capelli; trattamenti viso; manicure; consigli personalizzati per la cura del corpo e dei capelli; incontri brevi di ascolto e dialogo sulla valorizzazione personale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Tutte le attività saranno svolte nel pieno rispetto delle regole dell’istituto, negli spazi appositamente individuati e secondo le modalità di selezione e comunicazione con le detenute interessate – A occuparsi dei trattamenti saranno estetiste e parrucchiere professioniste, provenienti da saloni locali, che hanno presentato un progetto all’Ufficio del Garante – Gli strumenti professionali (phon, piastre, forbici, creme, smalti, ecc.) saranno forniti dalle professioniste partecipanti o da eventuali sponsor. “L’obiettivo del progetto – evidenzia Scalera- può riassumersi nella volontà di restituire centralità all’identità femminile delle donne detenute attraverso momenti di cura personale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Autorizzando l’ingresso di professioniste dell’estetica all’interno delle case circondariali, sarà possibile donare una giornata di sollievo emotivo, benessere e socializzazione positiva alle detenute che passa anche attraverso una migliore percezione dell’immagine di sé. Da ultimo, potrà essere valutata la possibilità di avviare eventuali percorsi formativi o collaborazioni per il reinserimento socio-lavorativo (a seconda della disponibilità delle figure coinvolte). Si tratta di un’occasione per reinserire la dimensione della bellezza come occasione di rispetto, fiducia e rinascita – si legge sul sito web ufficiale. In un contesto difficile come quello detentivo – recita il testo pubblicato online. Inoltre, l’incontro con professioniste del territorio può aprire spiragli di dialogo, orientamento o formazione futura – Perché anche la trascuratezza di sé – il rinunciare alla propria immagine, al proprio valore, alla propria dignità – è una forma silenziosa di violenza – viene evidenziato sul sito web. ‘Bella Dentro’ nasce proprio per spezzare questa spirale e restituire a ogni donna detenuta il diritto fondamentale di riconoscersi, rispettarsi e rinascere”. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it