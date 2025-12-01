- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Dicembre 1, 2025
“Bella dentro”, Scalera: la dignità non si interrompe mai

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:01 dicembre 2025 – 08:43- Ieri si è concluso il progetto “Bella Dentro” (promosso dalla garante dei detenuti Monia Scalera) nel carcere di Chieti – “È stato un percorso fatto di gesti semplici ma profondi – ha detto Scalera – prendersi cura, ascoltare, restituire attenzione a donne che troppo spesso vivono invisibili – aggiunge la nota pubblicata. Con estetiste e parrucchiere abbiamo portato benessere, certo, ma soprattutto rispetto e presenza – viene evidenziato sul sito web. Ogni incontro ha ricordato un principio fondamentale: la dignità non si interrompe mai, neppure dietro le sbarre – recita la nota online sul portale web ufficiale. Offrire un momento di cura significa riconoscere il valore della persona, aprire uno spazio in cui ciascuna possa ritrovare un frammento della propria forza – Grazie a chi ha sostenuto e reso possibile questo progetto e soprattutto al “Centro Estetico MIMÈ” di Chieti, con Laura, Giorgia, Silvia, Alice e Serena e a “I parrucchieri di Gianluca Desiderio” di Chieti, con Anna, Alessia, Khadija e Simona – viene evidenziato sul sito web. “Bella Dentro” è stato ed è questo: un invito a non dimenticare che, anche nei luoghi più difficili, c’è sempre una luce che merita di essere riaccesa” ha concluso Scalera – viene evidenziato sul sito web. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it

 

