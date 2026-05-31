Benevento: fondi migranti usati per fini personali

La città di Benevento è al centro dell’attenzione in queste ore, con la notizia che ha catturato l’interesse online e si è posizionata ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Si contesta un danno da 1,3 milioni di euro legato all’utilizzo improprio di fondi destinati ai servizi assistenziali per migranti. Gli ex responsabili del Consorzio “Maleventum”, incaricato della gestione dei centri di accoglienza per migranti, sono stati accusati di aver sottratto queste risorse per fini personali. L’ultimo aggiornamento del feed risale alle 12:30, e la situazione potrebbe evolversi ulteriormente nelle prossime ore.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sulla vicenda, è possibile approfondire la questione online attraverso fonti attendibili e aggiornate.