Benzina: costi alle stelle preoccupano automobilisti

La notizia del prezzo della benzina in costante aumento è al centro dell’attenzione in queste ore, risultando tra i top trend sui motori di ricerca. Gli automobilisti sono sempre più preoccupati di fronte agli aumenti record che stanno caratterizzando il settore dei carburanti.

Secondo gli ultimi dati disponibili, il diesel in Italia è tra i più costosi d’Europa e si prevede un ulteriore incremento che potrebbe portare il prezzo oltre i 2,3 euro al litro a partire dal 2 maggio, se non verrà prorogata la riduzione delle accise.

La spesa per un pieno di carburante sui ponti del 25 aprile e del 1 maggio ha registrato un aumento significativo, con un impatto stimato di 1,4 miliardi di euro sulle tasche degli automobilisti.

La situazione attuale sta generando numerose preoccupazioni tra i consumatori, che si trovano a fare i conti con costi sempre più elevati per mantenere in movimento i propri veicoli.

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