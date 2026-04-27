- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Aprile 27, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeNotizie ItaliaBenzina: costi alle stelle preoccupano automobilisti
Notizie Italia

Benzina: costi alle stelle preoccupano automobilisti

- Spazio Pubblicitario 02 -

La notizia del prezzo della benzina in costante aumento è al centro dell’attenzione in queste ore, risultando tra i top trend sui motori di ricerca. Gli automobilisti sono sempre più preoccupati di fronte agli aumenti record che stanno caratterizzando il settore dei carburanti.

Secondo gli ultimi dati disponibili, il diesel in Italia è tra i più costosi d’Europa e si prevede un ulteriore incremento che potrebbe portare il prezzo oltre i 2,3 euro al litro a partire dal 2 maggio, se non verrà prorogata la riduzione delle accise.

La spesa per un pieno di carburante sui ponti del 25 aprile e del 1 maggio ha registrato un aumento significativo, con un impatto stimato di 1,4 miliardi di euro sulle tasche degli automobilisti.

La situazione attuale sta generando numerose preoccupazioni tra i consumatori, che si trovano a fare i conti con costi sempre più elevati per mantenere in movimento i propri veicoli.

Per rimanere aggiornati su questa e altre notizie di attualità, è possibile approfondire online consultando fonti autorevoli e aggiornate.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it