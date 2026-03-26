Bernardo Mingrone nuovo CEO di Nexi

La notizia di Bernardo Mingrone che assume il ruolo di CEO di Nexi al posto di Paolo Bertoluzzo sta facendo scalpore sul web in queste ore, posizionandosi in cima ai top trend sui motori di ricerca. Mingrone prende il timone del gruppo dei pagamenti in un momento cruciale, segnando un cambiamento significativo nella leadership dell’azienda. L’esperienza e le competenze di Mingrone saranno fondamentali per guidare Nexi verso nuovi traguardi e per affrontare le sfide del settore in continua evoluzione. L’annuncio ha generato interesse e dibattito online, suscitando curiosità e analisi da parte degli addetti ai lavori e degli appassionati del settore.

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