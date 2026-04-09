Bianca guaccero: smentite su matrimonio e gravidanza

La notizia riguardante Bianca Guaccero è al centro dell’attenzione in queste ore, con il tema che è molto ricercato online e si trova ai vertici delle tendenze sui motori di ricerca. L’ultimo aggiornamento del feed risale alle 18:30 di oggi. La conduttrice televisiva ha smentito voci riguardanti un presunto matrimonio e una gravidanza, affermando che la vita non è come una soap opera. In diverse dichiarazioni, Guaccero ha chiarito di non essere interessata al gossip e di aver trovato l’amore in un contesto inaspettato, lontano dagli stereotipi dei salotti televisivi. Con decisione, ha negato i rumors che la vorrebbero in dolce attesa o pronta per convolare a nozze con il ballerino Pernice, ribadendo che la realtà è ben diversa dalle trame di una soap opera.

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