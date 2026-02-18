Biathlon: dominio francese nella staffetta femminile

Il biathlon è oggi al centro dell’attenzione, con la staffetta 4×6 km donne che ha visto la Francia conquistare l’oro seguita da Svezia e Norvegia. L’Italia, purtroppo, si è piazzata undicesima nella gara disputata ad Anterselva. La performance delle atlete italiane è stata condizionata da imprecisioni al tiro che le hanno penalizzate. La Francia ha mostrato una prestazione di grande livello, dominando la scena e confermando la propria superiorità.

La notizia è molto ricercata online e si posiziona ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Gli appassionati di biathlon e di sport in generale possono approfondire ulteriormente i dettagli e le dinamiche di questa competizione consultando fonti specializzate sul web.