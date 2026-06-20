Bilancio ue: prospettive e sfide nel prossimo quadro finanziario

In queste ore, il bilancio dell’Unione Europea è al centro dell’attenzione, posizionandosi ai vertici delle ricerche online. La presidente Von der Leyen propone l’introduzione di 450 miliardi di nuove tasse, scatenando polemiche e discussioni con i vari governi membri. Le ambizioni dell’UE sono alla prova del bilancio, che dovrà bilanciare le spese per la difesa, le nuove tasse e gli investimenti nell’intelligenza artificiale. Inoltre, si discute del prossimo Quadro Finanziario Pluriennale dell’Unione Europea, con l’incontro del gruppo “Amici della Coesione” che si preannuncia importante per definire le future direzioni e priorità comuni.