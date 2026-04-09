Biliardo, NBC: Montesilvano si conferma Capitale dell’Eccellenza Sportiva con il Campionato Italiano di Stecca 5 Birilli

Montesilvano si conferma ancora una volta terra del biliardo, con l’Abruzzo in primo piano nel panorama nazionale. Dal 11 al 20 aprile 2026, il Pala Dean Martin ospiterà la quinta tappa del Circuito National Billiard Challenge (NBC), che vedrà la partecipazione di circa 1.500 atleti provenienti da tutta Italia.

L’evento, organizzato dalla Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling, rappresenta non solo una competizione di alto livello, ma anche un omaggio alla lunga tradizione biliardistica radicata nel territorio abruzzese. Carlo “Carletto” Di Renzo, ex campione d’Italia e figura di spicco nell’organizzazione di eventi di rilievo, insieme all’ASD Break Point e al presidente Torquato Galeota, sono stati fondamentali per portare l’evento a Montesilvano per il secondo anno consecutivo.

Grazie al sostegno del main sponsor Spiedì e alla collaborazione tra istituzioni, organizzatori e partner, l’Abruzzo si conferma come polo di riferimento per il biliardo italiano. Le Finali del Campionato Italiano Paralimpico, in programma dal 18 al 20 aprile, testimoniano l’impegno per un movimento sempre più inclusivo e in crescita.

Luca Bucchi, Responsabile Nazionale del Settore Biliardo Paralimpico FISBB, commenta: “Montesilvano si conferma un punto di riferimento per il biliardo italiano, promuovendo valori fondamentali come inclusione e partecipazione.”

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale ufficiale Billiard Channel a partire da sabato 11 aprile, con la trasmissione degli incontri televisivi. Le finali del 20 aprile saranno trasmesse in chiaro su Rai Sport.

Dopo Montesilvano, il Circuito NBC proseguirà con la sesta prova in programma a Schio (VI) dal 9 al 18 maggio. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito web della Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling.