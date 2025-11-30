Bimbo cade in bici sul sagrato, paura nella Marsica

Un pomeriggio di gioco in piazza si è trasformato in attimi di grande paura per un 11enne della Marsica, rimasto ferito dopo una caduta con la bicicletta sulle scale del sagrato della chiesa del suo paese. Il minore è stato soccorso e trasportato in ospedale, dove i medici hanno riscontrato un importante trauma alla testa.

Secondo quanto ricostruito, erano circa le 14 quando il ragazzino è uscito di casa con la bici per raggiungere la piazza e incontrare alcuni coetanei. Mentre percorreva l’area antistante la chiesa, avrebbe perso il controllo delle due ruote finendo giù per le scale del sagrato, impattando con violenza sul mattonato. Chi era presente si è reso subito conto della gravità dell’accaduto e ha allertato i soccorsi.

Il giovane è stato inizialmente condotto al pronto soccorso dell’ospedale di Avezzano, dove è stato sottoposto a esami diagnostici approfonditi. Le indagini strumentali hanno evidenziato due fratture parietali e un esteso ematoma cranico che richiedeva un intervento tempestivo. Il personale sanitario ha quindi disposto il trasferimento in elisoccorso all’ospedale San Salvatore dell’Aquila.

Il ragazzo è arrivato nel nosocomio aquilano intubato nel primo pomeriggio ed è stato affidato alle cure del reparto di Neurochirurgia, diretto dal professor Alessandro Ricci. Qui è stato sottoposto alle procedure necessarie per il trattamento del trauma cranico e per la gestione dell’ematoma riscontrato in sede di esame radiologico.

Le condizioni del minore, al momento, risultano stabili e non è considerato in pericolo di vita. Il quadro clinico viene monitorato costantemente dal personale sanitario e, secondo quanto trapela, una volta completato il decorso e superata la fase più delicata, il ragazzo potrà fare rientro a casa. Fondamentale si è rivelata la tempestività dei soccorsi e il rapido trasferimento nella struttura specializzata dell’Aquila.

La famiglia è rimasta accanto al bambino senza lasciarlo solo in queste ore complesse. La notizia dell’incidente si è diffusa rapidamente nel piccolo centro della Marsica, suscitando apprensione e vicinanza nei confronti dei genitori e del giovane. Numerosi i messaggi di solidarietà e incoraggiamento arrivati alla famiglia, segno del legame che unisce la comunità e della partecipazione di tutto il paese a quanto accaduto a un bambino che stava semplicemente trascorrendo qualche ora di svago insieme agli amici.