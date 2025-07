Dal biologico al rigenerativo: cosa significa davvero ‘vino sostenibile’ per il consumatore del 2025

“Sostenibile”. È una delle parole più presenti sulle etichette dei vini, nei racconti delle cantine e nelle campagne di marketing del settore. Un termine diventato così onnipresente da rischiare, a volte, di perdere il suo significato reale, trasformandosi in un contenitore generico che dice tutto e niente. Eppure, per il consumatore del 2025, sempre più attento, informato e desideroso di fare scelte d’acquisto in linea con i propri valori, la sostenibilità non è uno slogan, ma un concetto complesso e multidimensionale. Capire cosa si cela dietro questa parola è fondamentale per orientarsi e scegliere con vera consapevolezza.

Se fino a qualche anno fa “sostenibile” era quasi un sinonimo di “biologico”, oggi il campo si è allargato enormemente, abbracciando filosofie e pratiche molto diverse tra loro. Comprendere il tema della sostenibilità nel settore vitivinicolo significa addentrarsi in un mondo di certificazioni, pratiche agronomiche e visioni produttive che vanno ben oltre la semplice assenza di chimica di sintesi. È un universo che tocca l’ecologia del vigneto, la salute del suolo e il benessere della comunità.

Il primo e più noto passo è il vino biologico. Questa certificazione, regolamentata a livello europeo, garantisce che in vigna non vengano utilizzati pesticidi, erbicidi e fertilizzanti chimici di sintesi, e che in cantina si seguano pratiche enologiche precise, con limiti più stringenti sull’uso di additivi, in particolare i solfiti. È un punto di partenza fondamentale, una garanzia di un’agricoltura più pulita e rispettosa dell’ambiente.

Un gradino più in là troviamo il vino biodinamico. Questa filosofia, basata sui principi antroposofici di Rudolf Steiner, vede la vigna come un organismo vivente, inserito in un sistema cosmico più ampio. Oltre a escludere la chimica, la biodinamica prevede l’uso di specifici preparati a base di erbe e minerali per rivitalizzare il suolo, e segue le fasi lunari per i lavori in vigna e in cantina. Sebbene possa apparire esoterica, molti dei più grandi vini del mondo sono prodotti seguendo questo metodo, che mira a creare un ecosistema vigneto in perfetto equilibrio.

La vera frontiera della sostenibilità oggi, però, è l’agricoltura rigenerativa. Questo approccio non si limita a “non danneggiare” l’ambiente, ma si pone l’obiettivo ambizioso di “migliorarlo” attivamente. Il focus principale è la salute del suolo, visto come un enorme serbatoio di carbonio. Attraverso pratiche come l’inerbimento permanente con una grande varietà di specie (cover crops), il pascolo di animali tra i filari e la totale assenza di lavorazioni meccaniche, l’agricoltura rigenerativa mira ad aumentare la sostanza organica del suolo, migliorandone la fertilità e la capacità di trattenere l’acqua. Un suolo più sano e vivo non solo produce uve di maggiore qualità, ma contribuisce attivamente a sequestrare CO2 dall’atmosfera, combattendo la crisi climatica.

Accanto a queste filosofie, esistono poi certificazioni di sostenibilità più ampie, come la SQNPI (Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata) o la VIVA, che non guardano solo alla vigna, ma all’intera azienda. Valutano l’impronta carbonica (l’energia usata), l’impronta idrica (l’acqua consumata) e l’impatto socio-economico sul territorio, come il rapporto con i dipendenti e la comunità locale.