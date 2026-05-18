“Biospeleo Tour” e “Notti Magiche” alle Grotte di Stiffe di San Demetrio ne’ Vestini (AQ)

Abruzzo Turismo, nuovo comunicato online sul sito nella sezione dedicata agli eventi:Tornano due degli appuntamenti più attesi della primavera alle Grotte di Stiffe, nel territorio di San Demetrio ne’ Vestini (AQ): il “Biospeleo Tour” e le suggestive “Notti Magiche”, esperienze immersive tra natura, scienza e ambienti sotterranei spettacolari – Il primo appuntamento è in programma sabato 16 maggio 2026 con il Biospeleo Tour, previsto in due turni alle 15.30 e alle 17.30. In collaborazione con l’Università degli Studi dell’Aquila, la visita porterà adulti e bambini alla scoperta dell’ecosistema delle grotte, tra specie che vivono nel buio, adattamenti naturali sorprendenti e un vero laboratorio sotterraneo nel cuore della terra – si apprende dal portale web ufficiale. Il secondo evento sarà invece sabato 30 maggio 2026 alle 18.00 con le “Notti Magiche”, un’esperienza in notturna che permetterà di esplorare le Grotte di Stiffe attraverso giochi di luce, atmosfere suggestive e percorsi emozionali dove saranno i sensi i veri protagonisti del viaggio – recita il testo pubblicato online. Le iniziative rientrano nella nuova stagione delle Grotte di Stiffe, che dopo il boom di presenze registrato nel periodo pasquale confermano il crescente interesse verso uno dei siti naturalistici più visitati d’Italia – si legge sul sito web ufficiale. “Il grande interesse dimostrato in queste occasioni è il segnale che stiamo lavorando nella giusta direzione”, ha dichiarato Victor Casulli, direttore dell’Azienda Territorio e Cultura – viene evidenziato sul sito web. Date: 16 maggio 2026 e 30 maggio 2026 Orari: 15.30 e 17.30 (Biospeleo Tour) – 18.00 (Notti Magiche) Luogo: Grotte di Stiffe, San Demetrio ne’ Vestini (AQ) Ticket online: grottedistiffeofficial.it Info: 0862 583798 Info e prenotazioni: https://grottedistiffeofficial.it/ – https://www.visitsandemetrio – recita il testo pubblicato online. it/

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nel pomeriggio, dalla redazione di Abruzzo Turismo sul relativo portale ufficiale. La recente comunicazione, presentata in dettaglio, è stata pubblicata, alle ore 01, come pubblicato nella sezione Eventi del sito di Abruzzo Turismo. Dettagli su: abruzzoturismo.it