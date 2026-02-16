‘Birre d’Abruzzo’ al Beer&Food Attraction di Rimini, D’Incecco: occasione strategica

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:16 febbraio 2026 – 08:40- “Birre d’Abruzzo” è presente a ‘Beer&Food Attraction’, la più importante manifestazione italiana dedicata alla birra, al beverage e al settore Ho – aggiunge testualmente l’articolo online. Re – si apprende dalla nota stampa. Ca – , in programma alla Fiera di Rimini (dal 15 al 17 febbraio). In uno scenario di rilievo internazionale, con oltre 600 espositori, più di 1.200 brand rappresentati e oltre 130 buyer provenienti da circa 40 Paesi, la Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura presenterà e promuoverà l’iniziativa ‘Birre d’Abruzzo’, giunta nel 2025 alla terza edizione – L’evento è stato istituito con la Legge Regionale 15 marzo 2021, n. 5, su iniziativa del Capogruppo della Lega Vincenzo D’Incecco per valorizzare e sostenere la produzione birraia artigianale e agricola abruzzese – si apprende dalla nota stampa. I birrifici agricoli e artigianali regionali parteciperanno sotto un unico marchio identitario, ”Birre d’Abruzzo”, all’interno del Padiglione D3 – Stand 167, in uno spazio espositivo condiviso che testimonia la maturità e la coesione raggiunte dal comparto brassicolo regionale – si apprende dalla nota stampa. “La partecipazione a ‘Beer&Food Attraction’, uno degli appuntamenti di riferimento a livello europeo per la bar e beverage industry – spiega Emanuele Imprudente, Vice presidente della giunta regionale con delega all’Agricoltura – rappresenta un’importante occasione di visibilità e, allo stesso tempo, un momento strategico di promozione dell’edizione 2026 di ‘Birre d’Abruzzo’, in programma a novembre – Sul nostro territorio operano aziende che realizzano prodotti di eccellenza, frutto di una capacità produttiva fortemente identitaria – si legge sul sito web ufficiale. Sosteniamo queste realtà con convinzione e il successo crescente del festival ‘Birre d’Abruzzo’ dimostra proprio la volontà di superare i confini regionali e far conoscere al mondo la qualità delle nostre produzioni”. “Per la prima volta – sottolinea con soddisfazione D’Incecco – la nostra manifestazione, che ha preso il via appena tre anni fa, varca i confini regionali per essere presente a un evento internazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. È un passaggio significativo per il prodotto abruzzese, che conferma la propria fase di espansione – La Legge Regionale (n. 5 del 2021) nasce per offrire al comparto brassicolo uno strumento strutturato di crescita e promozione – Portare il marchio ‘Birre d’Abruzzo’ in un contesto che riunisce centinaia di espositori e buyer da tutto il mondo significa presentare l’Abruzzo come un sistema organizzato e competitivo – recita il testo pubblicato online. Il percorso, avviato dai birrifici verso la costituzione di un consorzio, rappresenta un ulteriore passo avanti verso una filiera sempre più coesa e capace di affrontare con forza i mercati nazionali e internazionali – precisa la nota online. Un ringraziamento va al Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo e ad Arap – Azienda Regionale delle Attività Produttive, ente attuatore e braccio operativo per l’organizzazione e il coordinamento di tutte le attività di ‘Birre d’Abruzzo’”. Nel corso della tre giorni fieristica sono previsti 16 incontri B2B con buyer specializzati interessati alla filiera produttiva abruzzese – si apprende dalla nota stampa. In programma anche degustazioni guidate, momenti di networking, talk tematici e un focus istituzionale dedicato al percorso di valorizzazione del comparto brassicolo regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. (com/red)

