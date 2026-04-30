Bisceglie: omicidio scuote la cittadina

La cittadina di Bisceglie è al centro dell’attenzione online in queste ore, con la notizia dell’omicidio di Angelo Pizzi, avvenuto all’interno di un ristorante. L’uomo di 61 anni è stato freddato a colpi di pistola mentre si trovava al lavoro, scatenando il panico tra i presenti.

Le circostanze del delitto sono ancora avvolte dal mistero, e l’intera comunità locale è sotto shock per quanto accaduto. Le autorità sono al lavoro per fare luce sull’accaduto e portare i responsabili di questo vile gesto di fronte alla giustizia.

La notizia ha rapidamente scalato le classifiche dei trend online, suscitando curiosità e preoccupazione tra gli internauti. Per ulteriori aggiornamenti e dettagli sull’incidente, è possibile consultare le fonti online.