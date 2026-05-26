Black eyed peas: ritorno sul palco con Fergie

La notizia del ritorno di Fergie insieme ai Black Eyed Peas sul palco agli American Music Awards 2026 ha scatenato l’interesse del pubblico, posizionando il tema al top delle ricerche online in queste ore. Dopo otto anni dalla sua uscita dalla band, la presenza di Fergie ha suscitato emozioni e alimentato speculazioni su un possibile tour di ritorno del gruppo. La reunion sul palco ha riportato alla memoria dei fan momenti indimenticabili legati ai successi passati del gruppo. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sull’evento, è possibile approfondire online.