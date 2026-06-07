Blocco stradale: incriminazione e legittimità costituzionale

In queste ore, il tema del blocco stradale è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. La Procura di Torino ha sollevato la questione di legittimità costituzionale in merito al Decreto Sicurezza, che prevede restrizioni e sanzioni per chi blocca le strade. Questo nuovo sviluppo potrebbe portare alla Consulta il dibattito sulla validità di tali misure. Le toghe, inoltre, hanno espresso dubbi sull’incostituzionalità del blocco stradale, sottolineando la necessità di valutare attentamente le implicazioni di questa normativa.

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