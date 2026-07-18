Bologna: caldo record e rischio temporali in aumento

Il meteo a Bologna è al centro dell’attenzione in queste ore, con condizioni climatiche estreme che stanno caratterizzando la città. Le temperature sono alle stelle, tanto che ben 16 città sono attualmente contrassegnate dal bollino rosso, segno di un caldo intenso e persistente. La situazione si prevede destinata a peggiorare, con lunedì in arrivo un’altra città a rischio. Le prossime 48 ore saranno ancora contrassegnate da un caldo eccezionale, ma le previsioni dal 20 luglio in poi fanno presagire un brusco calo delle temperature e un aumento del rischio temporali.

L’avviso di ondate di calore per il periodo compreso tra il 17 e il 19 luglio 2026 mette in guardia la popolazione sui pericoli legati alle temperature elevate. La situazione appare critica e richiede massima attenzione da parte di tutti. È fondamentale seguire le indicazioni delle autorità competenti e adottare tutte le misure necessarie per proteggersi dall’afa e dai disagi causati dal clima torrido.

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