- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Marzo 6, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaBologna, “Don Chisciotte” in scena all’Arena del Sole: magia e virtuosismo della...
Eventi e Cultura

Bologna, “Don Chisciotte” in scena all’Arena del Sole: magia e virtuosismo della danza classica

- Spazio Pubblicitario 02 -

Il grande classico del repertorio ballettistico mondiale “Don Chisciotte” torna a incantare il pubblico bolognese all’Arena del Sole il prossimo martedì 2 aprile alle ore 20:00. L’adattamento coreografico a cura di Marinel Stefanescu, in una straordinaria coproduzione tra il Nuovo Balletto Classico e l’Ukrainian Classical Ballet, promette di regalare agli spettatori un viaggio nella speranza, nella follia e nella fedeltà attraverso la danza.

Con musiche di Ludwig Minkus, costumi e scenografie realizzati dalle due prestigiose compagnie, lo spettacolo celebra l’idealismo di Don Chisciotte come simbolo di speranza e fedeltà, trasposti in un linguaggio di danza pura ed evocativa. La durata complessiva dello spettacolo sarà di 90 minuti.

Il prologo vedrà Don Chisciotte e Sancho Panza alle prese con avventure cavalleresche ispirate all’amore per la loro immaginaria eroina, Dulcinea. Il primo atto si svolgerà in una vivace piazza di Barcellona, con danze, duelli e schermaglie amorose che coinvolgeranno i personaggi principali in un turbine di ritmo e colori. Nel secondo atto, ambientato in una taverna, l’astuzia di Mercedes e la finta tragedia di Basil porteranno al lieto fine: il matrimonio degli innamorati, benedetto da Don Chisciotte stesso, culminerà nel celebre “gran pas de deux”.

Lo spettacolo, capace di fondere virtuosismo, ironia e poesia, è uno dei più amati dal pubblico di tutte le età per i suoi colori vivaci, la tecnica impeccabile e l’energia contagiosa delle danze spagnole.

La collaborazione tra il Nuovo Balletto Classico di Reggio Emilia e l’Ukrainian Classical Ballet porta alla realizzazione di questa produzione internazionale, con venticinque ballerini del Balletto Internazionale Italiano, sotto la direzione artistica e regia di Rezart Stafa, la supervisione emerita dell’étoile Liliana Cosi e il contributo di Larisa Culeasina.

Informazioni sullo spettacolo:
– Luogo: Arena del Sole – Bologna
– Data: Martedì 2 aprile 2024
– Orario: Ore 20:00
– Durata: 90 minuti
– Adattamento coreografico: Marinel Stefanescu
– Costumi e scenografie: Nuovo Balletto Classico
– Biglietti: disponibili presso la biglietteria dell’Arena del Sole e sui circuiti di prevendita autorizzati Vivaticket e Liveticket

Gli interessati possono contattare l’indirizzo email info@nuovoballettoclassico.it o il numero di telefono (+39) 389 7640472 per informazioni stampa e accrediti.

Elena Casolari, Legale Rappresentante Co-Direttrice del Nuovo Balletto Classico, rimane a disposizione per ulteriori informazioni e ringraziamenti.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it